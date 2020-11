Morto Erekat: in centinaia alle esequie a Gerico

(ANSA) - TEL AVIV, 11 NOV - Centinaia di persone hanno partecipato a Gerico in Cisgiordania ai funerali del negoziatore capo palestinese - e segretario generale dell'Olp - Saeb Erekat morto ieri a 65 anni per complicazioni dovute al covid.

Prima delle esequie Erekat è stato ricordato in una cerimonia svoltasi al palazzo della Muqata a Ramallah alla quale hanno preso parte il presidente Abu Mzen, il primo ministro Mohammed Sthayyeh ed altri esponenti della leadership palestinese." Un grande combattente - ha detto Abu Mazen - che ha ricoperto un grande ruolo nel tenere alta la bandiera palestinese e nella difesa dei diritti nazionali del nostro popolo in tutte le organizzazioni internazionali". (ANSA).