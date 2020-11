Putin e Assad preparano conferenza per rientro dei profughi

(ANSAmed) - BEIRUT, 09 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo siriano Bashar al Assad hanno discusso oggi, tramite videochiamata, l'organizzazione dell'imminente conferenza internazionale per il ritorno in patria di oltre 6 milioni di profughi siriani. Lo ha reso noto l'agenzia governativa siriana Sana mostrando stralci video dell'incontro virtuale tra Putin e Assad.

La conferenza, in preparazione da settimane su iniziativa russa, è prevista a Damasco i prossimi mercoledì e giovedì 11 e 12 novembre. E' definita "internazionale" perché tramite la Russia sono stati invitati i paesi alleati del governo siriano e di Mosca.

La Siria è in guerra dal 2011 e da allora più di dieci milioni di persone, tra sfollati interni e profughi, hanno dovuto abbandonare le loro case.

A questa conferenza si oppongono le Nazioni Unite e i principali paesi occidentali, la Turchia e alcuni paesi arabi, che sostengono che il rimpatrio di milioni di profughi siriani debba avvenire in maniera volontaria e non forzata, e in modi che non ledano ulteriormente la dignità di queste persone fuggite a partire dal 2011. (ANSAmed).