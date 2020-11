Netanyahu si congratula con Biden e ringrazia Trump

(ANSA) - TEL AVIV, 08 NOV - "Congratulazioni" a Joe Biden e Kamala Harris e "ringraziamenti" a Trump per la sua politica. Li ha espressi il premier Benyamin Netanyahu in due distinti tweet dopo molte ore dall'annuncio dell'elezione del vincitore del voto negli Usa. Nel primo si mette in rilievo la "lunga e calda amicizia personale di quasi 40 anni" con Biden. Nel secondo Netanyahu ringrazia Trump "per l'amicizia mostrata nei confronti di Israele" e di lui personalmente. (ANSA).