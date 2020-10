Covid: record di quasi 7 mila casi e 346 vittime in Iran

(ANSA) - TEHERAN, 27 OTT - Nuovo record di casi e vittime di Covid-19 in Iran. Nelle ultime 24 ore, i contagi registrati sono stati 6.968, diventando in tutto 581.824, mentre i decessi confermati risultano 346 (33.299 in totale). Crescono ancora i ricoverati in terapia intensiva, che arrivano a 4.995. I pazienti guariti salgono invece a 463.611 I test complessivi effettuati ammontano a 4.786.769. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari, secondo cui il sistema sanitario del Paese ha "bisogno di personale", visto che almeno un quarto degli infermieri è stato infettato dal coronavirus. (ANSA).