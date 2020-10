Onu, accordo sul cessate il fuoco permanente in Libia

Un cessate il fuoco permanente in tutta la Libia è stato raggiunto a Ginevra al termine dei colloqui della Commissione Militare Congiunta 5+5. "Un risultato storico" e "un importante punto di svolta verso la pace e la stabilità in Libia", afferma sulla pagina Facebook la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia. La cerimonia della firma dell'accordo da parte delle delegazioni libiche è in corso presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra.