Covid: in Iran 3.890 nuovi casi e 252 morti in un giorno

(ANSA) - TEHERAN, 18 OTT - Il bilancio delle infezioni da coronavirus in Iran è salito di 3.890 nuovi casi da ieri, portando il numero totale a 530.380. Lo ha reso noto il ministero della Salute. Il numero dei morti è salito a 30.375 persone, di cui 252 nelle ultime 24 ore. Sono 4.744 i pazienti in terapia intensiva, mentre altri 427.400 sono guariti.

Circa 30 delle 31 province iraniane sono considerate zone di allerta o rosse. L'Iran ha esteso le restrizioni e le chiusure a Teheran per una terza settimana fino a venerdì. Il consiglio comunale di Teheran ha reso noto che il numero di morti giornalieri solo nella capitale si avvicina a 150 e ha chiesto la chiusura totale delle attività nella capitale. (ANSA).