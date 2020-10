Covid: lockdown Israele prorogato fino a domenica, calo casi

(ANSA) - TEL AVIV, OCT 14 - Il lockdown in Israele è stato prorogato fino a domenica 18 ottobre. Lo ha stabilito all'unanimità il Comitato governativo sul coronavirus che al tempo stesso ha per ora escluso ogni allentamento delle restrizioni in atto nel Paese.

E' stato tuttavia deciso che giovedì ci sarà una nuova riunione per decidere se mitigare alcune norme "in accordo con la morbilità indicata dalle statistiche", in particolare quelle per ristoranti, la riapertura degli asili e i piccoli commerci.

Continuano intanto a scendere i contagi, arrivati a 2.255 su 41mila tamponi con un tasso di infezione del 5,4% (ieri era oltre il 7%). In calo anche i malati gravi che sono 808 (883 una settimana fa) ma salgono invece i decessi arrivati a 2055.

(ANSA).