Libano: media, domato incendio nel centro di Beirut

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 SET - E' stato domato l'incendio scoppiato stamani nel centro di Beirut e che ha danneggiato un edificio, appena finito di costruire e noto per esser stato progettato dallo studio dell'architetta britannica di origini irachene Zaha Hadid, scomparsa nel 2016.

Lo riferiscono media libanesi, citando fonti della sicurezza nella capitale libanese. L'incendio si era propagato nell'edificio che si trova all'interno della zona detta Mercati di Beirut (Souks of Beirut), completamente ricostruita dopo la distruzione della guerra civile (1975-90).

Non si conoscono al momento le cause di questo nuovo incendio, dopo i ripetuti incendi nel porto - vicino alla zona dei Mercati di Beirut - devastato dall'esplosione del 4 agosto.

