Coronavirus: Iran, 2.619 casi e 156 morti in 24 ore

(ANSA) - ISTANBUL, 14 SET - Sono 2.619 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Iran, ai massimi da un mese, per un totale di 404.648 contagi accertati dall'inizio della pandemia. Le nuove vittime sono 156, nuovo picco dal 18 agosto, facendo aumentare i decessi complessivi a 23.313.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva ammontano a 3.798, mentre quelli guariti salgono a 348.013. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari.(ANSA).