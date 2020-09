Coronavirus: Libano, positivo il ministro degli Esteri

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il ministro degli Esteri uscente libanese Charbel Wehbe è risultato positivo al coronavirus e rimarrà isolato in quarantena per due settimane. Lo riferisce stamani l'ufficio stampa di Palazzo Bustros, sede del dicastero degli Affari esteri libanese. Il ministro Wehbe, secondo quanto si apprende, non ha incontrato ieri a Beirut il premier Giuseppe Conte in visita nella capitale libanese. (ANSA).