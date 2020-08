Netanyahu a Hezbollah, non tolleriamo aggressioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 AGO - Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha ammonito gli Hezbollah libanesi dopo gli spari di ieri verso soldati israeliani al confine giudicando il fatto "molto grave". "Non tollereremo alcuna aggressione contro i nostri civili e reagiremo con forza ad ogni attacco. Invito gli Hezbollah - ha aggiunto - a non mettere alla prova la forza schiacciante di Israele. Essi mettono di nuovo in pericolo lo stato del Libano a causa della loro aggressività". (ANSA).