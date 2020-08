Israele: domani arriva Pompeo, incontro con Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 AGO - Il segretario di stato Usa Mike Pomepo è atteso domani in Israele dove vedrà il premier Benyamin Netanyahu. I due - secondo i media - discuteranno del recente Accordo con gli Emirati Arabi, dell'Iran e anche del crescente coinvolgimento cinese in Israele. Secondo le stesse fonti, ai primi di settembre dovrebbe arrivare in Israele anche Jared Kushner, inviato speciale e genero del presidente Trump, ed Avi Berkowitz, rappresentante del Capo della Casa Bianca per i negoziati internazionali. Obiettivo dovrebbe essere il tentativo di favorire altri accordi di Israele con paesi arabi.

(ANSA).