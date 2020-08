Anp: 'scarpe e sputi' a chi va a moschea al-Aqsa via Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 AGO - I fedeli islamici che volessero pregare nella moschea al-Aqsa di Gerusalemme in virtù di accordi separati con Israele - come ad esempio i cittadini degli Emirati arabi uniti - "non sarebbero affatto benvenuti dai palestinesi". "Riceverebbero soltanto lanci di scarpe e sputi da parte della gente di Gerusalemme": questa la previsione espressa oggi da Mahmud al-Habash, uno stretto consigliere del presidente dell'Anp Mahmud Abbas. Lo ha riferito la radio pubblica israeliana Kan.Venerdì al termine delle preghiere nella moschea al-Aqsa sono state date alle fiamme alcune bandiere degli Emirati ed immagini del principe Mohammed bin Zayed. (ANSAmed).

(ANSA).