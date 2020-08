Libano: Onu lancia appello, servono 565 milioni dollari

(ANSA) - NEW YORK, 14 AGO - L'Onu lancia un appello per raccogliere 565 milioni di dollari per il Libano. I fondi aiuteranno la popolazione e consentiranno un'immediata assistenza sanitaria alle persone rimaste colpite dall'esplosione al porto di Beirut. Le risorse saranno infatti usate dai partner dell'Onu "per aiutare la popolazione con cibo, riparo, assistenza sanitaria ma anche acqua". (ANSA).