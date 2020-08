Beirut: polizia, 20 arrestati e 70 agenti feriti

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - La polizia libanese ha detto oggi che sono 20 le persone arrestate nei disordini scoppiati ieri a Beirut durante le proteste in seguito all'esplosione di martedì che aveva devastato interi quartieri della capitale. Tra gli agenti, si legge in un comunicato citato dal sito del quotidiano L'Orient le Jour, si contano 70 feriti.

Ieri sera la Croce Rossa libanese aveva fornito un bilancio totale di 238 feriti, di cui 63 ricoverati in ospedale e 175 medicati sul posto. (ANSA).