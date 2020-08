Beirut:Piazza dei Martiri si riempie per raduno anti-governo

(ANSA) - BEIRUT, 08 AGO - Si sta riempiendo di manifestanti la centrale piazza dei Martiri a Beirut per l'atteso raduno popolare antigovernativo in segno di protesta contro il sistema politico, accusato di essere responsabile delle esplosioni che martedì scorso hanno devastato il porto Beirut e numerosi quartieri della capitale, causando la morte di più di 150 persone, il ferimento di altre 5mila e lo sfollamento di centinaia di migliaia di abitanti.

I manifestanti hanno allestito in piazza una serie di finti patiboli, a simboleggiare la volontà popolare di impiccare gli uomini al governo e i rappresentanti istituzionali per le loro responsabilità. Uno degli slogan diffuso sui social network e in piazza è "Montate i patiboli", con sullo sfondo l'immagine delle gru del porto trasformate in patiboli. "Impicchiamoli tutti!", recita un altro slogan. (ANSA).