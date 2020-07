Coronavirus: Israele, oltre 2mila casi in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Israele, alle prese con la seconda ondata di coronavirus, ha superato la soglia record dei 2mila contagi nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità secondo cui da ieri le infezioni sono state 2.032 portando il totale da inizio pandemia a 56.748 casi. Di questi, 32.755 sono in fase attiva con 295 pazienti in gravi condizioni e 79 collegati ai ventilatori. Con 3 nuove morti, il totale delle vittime segna ora la cifra di 433.

La Knesset ha intanto approvato in via definitiva la legge che dà al governo maggiori poteri di imporre misure restrittive .

