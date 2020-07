Coronavirus: contrordine in Israele, ristoranti aperti

(ANSA) - TEL AVIV, 21 LUG - La Commissione Coronavirus della Knesset - nonostante la seconda ondata della pandemia - ha nuovamente ribaltato una decisione dell'esecutivo di Benyamin Netanyahu autorizzando la riapertura dei ristoranti.

In base al governo i ristoranti avrebbero dovuto abbassare le serrande dalle 05.00 (ora locale) di questa mattina eccetto che per le consegne a casa e il take away. La Commissione ha invece votato per la riapertura da questo pomeriggio dopo che è fallito un tentativo di mediazione con il governo.

Va sottolineato che dei membri della Commissione (retta da Yifat Shasha-Biton, del Likud) hanno votato a favore anche 3 del Likud e del partito religioso Torah unita, entrambi parte della coalizione di maggioranza guidata dal premier. I ristoranti potranno servire al massimo 20 persone al chiuso e 30 all'aperto; lo stesso dovranno fare le sale degli hotel. (ANSA).