Coronavirus: nuove limitazioni a S.Sepolcro Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 LUG - Nuove limitazioni per l'accesso al Santo Sepolcro a Gerusalemme a causa della crescita dei casi di coronavirus in Israele. Secondo le recenti disposizioni del ministero della salute israeliano - ha spiegato all'ANSA il Custode di Terra Santa padre Franceso Patton - l'accesso al Luogo Santo è consentito solo per le funzioni e solo con al massimo 19 fedeli, compresi gli officianti.

Distanziamento, uso delle mascherine e del gel disinfettante sono le regole da osservare. (ANSA).