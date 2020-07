Libano: media, proteste popolari e blocchi stradali nel nord

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 LUG - Proteste e blocchi stradali sono in corso stamani nel nord del Libano sullo sfondo della perdurante crisi economica che attanaglia da quasi un anno il paese. Secondo l'agenzia governativa Nna, manifestanti hanno interrotto diverse strade a Tripoli, porto 90 km a nord di Beirut, così come hanno bloccato la circolazione vicino a Tripoli nell'autostrada che conduce alla capitale. Le proteste popolari, cominciate a ottobre scorso, hanno perso nelle ultime settimane il carattere massiccio e nazionale dei primi mesi di mobilitazione ma proseguono in maniera locale, spesso più violenta, nei principali epicentri del movimento contro il carovita e il sistema clientelare. (ANSAmed). (ANSA).