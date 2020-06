Coronavirus: Iran, obbligo mascherine in luoghi chiusi

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 28 GIU - L'uso delle mascherine sarà obbligatorio in Iran negli spazi chiusi affollati dalla settimana prossima: lo ha reso noto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani, il quale ha inoltre autorizzato numerose province colpite dal coronavirus a reintrodurre misure restrittive.

Finora la Repubblica islamica - che registra 220.180 contagi e 10.364 morti - non ha applicato misure di lockdown totale per far fronte alla pandemia e l'uso di mascherine e materiale protettivo è stato facoltativo in nella maggior parte del Paese.

Da domani, tuttavia, ed almeno fino al 22 luglio - ha detto Rohani - le mascherine saranno "obbligatorie negli spazi chiusi ove vi siano assembramenti" di persone. Il ministero della Sanità ha già messo a punto una lista con i luoghi interessati ma non è entrato nei dettagli. (ANSA-AFP).