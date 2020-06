Coronavirus: Dubai, turisti di nuovo ammessi dal 7 luglio

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Dubai consentirà l'ingresso ai turisti a partire dal 7 luglio. Mentre per i titolari del visto di residenza il rientro sarà possibile dal 22 giugno. Lo ha reso noto il Dubai Media Office, come riporta la Cnn.

I cittadini dell'Emirato potranno andare all'estero dal 23 giugno. All'arrivo in aeroporto, i turisti saranno sottoposti al test per il Covid. Se risultassero positivi, dovrebbero fare la quarantena di 14 giorni. L'alternativa è dimostrare di aver effettuato un test - risultato negativo - nelle precedenti 96 ore. (ANSA).