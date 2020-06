Cisgiordania: domani proteste contro annessioni Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 21 GIU - Fatah - il maggior partito palestinese, quello del presidente Abu Mazen - ha indetto per domani una serie di manifestazioni in tutti i Territori contro i progetti di annessione da parte di Israele. Lo ha confermato a nome dell'organizzazione Jibril Rajoub chiarendo che le "assemblee nazionali" sono esentate dal lockdown che riguarda la lotta al coronavirus - i cui casi stanno risalendo in Cisgiordania - anche se queste si svolgeranno secondo le norme del distanziamento e con le mascherine.

La manifestazione principale sarà a Gerico nel cuore della Valle del Giordano, parte dei Territori che Israele vorrebbe annettere e alla quale è annunciata la presenza di esponenti dell'Ue, dell'Onu e della Giordania. "Mi auguro con tutto il cuore che tutti i palestinesi, siano della Cisgiordania, della Striscia di Gaza o di Gerusalemme o nella diaspora, partecipino.

Questa iniziativa - ha sottolineato Rajoub - non è di Fatah o di Hamas ma appartiene all'intero popolo palestinese in tutti i livelli della società". (ANSA).