Netanyahu, non cala numero casi Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GIU - "Non c'e' miglioramento" nel numero dei casi di coronavirus in Israele e per questo vanno rispettate strettamente le misure imposte di prevenzione imposte dal governo. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in apertura della consueta riunione domenicale di governo a Gerusalemme. "Il numero delle infezioni - ha spiegato il premier - continua ad essere si circa 200 al giorno, che è una bandiera rossa. Ripeto, ognuno deve obbedire alle linee guida e rispettare le regole del ministero della sanità". Oggi l'intera residenza del presidente israeliano Reuven Rivlin a Gerusalemme è stata sottoposta a sanificazione dopo che ieri uno degli impiegati del luogo è stato trovato positivo al coronavirus. Tutti quelli che hanno avuto contatti con l'uomo sono stati sottoposti a controlli e oggi la residenza è stata chiusa. Per ora non è stata chiesta la quarantena per Rivlin.