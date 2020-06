Iran: convocato ambasciatore Afghanistan

(ANSA) - TEHERAN, 13 GIU - L'Iran ha convocato oggi l'ambasciatore afghano a Teheran, Abdulghafour Lival, per chiedere spiegazioni sulle attività anti-iraniane da parte di gruppi dissidenti in Afghanistan. Lo riferisce l'agenzia Irna citando il direttore generale del ministero degli affari dell'Asia occidentale, Rasoul Mousavi, che ha espresso preoccupazione per "queste mosse sbagliate" che potrebbero influenzare i rapporti tra i due Paesi.

Martedi un gruppo di manifestanti si è riunito fuori dall'ambasciata iraniana a Kabul gridando slogan contro l'Iran, per protestare contro il presunto maltrattamento di cittadini afghani da parte delle forze di sicurezza iraniane. Le proteste si sono svolte dopo che sui social media sono stati diffusi dei video sulla morte di tre afgani e il ferimento di altri quattro, quando il loro veicolo ha preso fuoco nella provincia di Yazd, in Iran. Secondo alcune fonti il veicolo si sarebbe incendiato in una sparatoria scatenata dalla polizia perche' non si era fermato ad un posto di blocco.