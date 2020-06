Maas annessioni Israele fuori da diritto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 GIU - "In quanto amici di Israele, siamo molto preoccupati per l'annessione, che non si concilia con il diritto internazionale". Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, incontrando a Gerusalemme il suo omologo israeliano, Gabi Ashkenazi. "Noi continuano a sostenere la Soluzione dei 2 stati. Occorre una spinta creativa per far rivivere le trattative". Maas vedrà anche il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della difesa Benny Gantz. Subito dopo avrà un colloquio su internet con il premier palestinese Mohammed Shtayyeh e quindi proseguirà per Amman.