Israele, vogliamo pace e sicurezza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 GIU - Il piano Trump sarà "applicato in maniera responsabile, in pieno coordinamento con gli Usa, mantenendo al tempo stesso gli accordi di pace e gli interessi strategici di Israele". Lo ha detto il ministro degli esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, incontrando oggi a Gerusalemme il suo omologo tedesco Heiko Maas. "Intendiamo farlo - ha spiegato - in dialogo con i nostri vicini. Israele vuole pace e sicurezza". Ashkenazi ha anche ringraziato il governo tedesco per aver messo fuorilegge di recente gli Hezbollah libanesi.