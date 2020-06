Covid: Arabia Saudita, 100mila casi

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - In Arabia Saudita non rallenta l'epidemia di coronavirus, con oltre 3mila nuovi contagi in 24 ore: i casi accertati hanno superato i 100mila. Il ministero della sanità, riporta la Bbc, ha dato conto di 3.045 nuovi casi oggi, portando il totale a 101.914. La soglia dei 3mila nuovi contagi giornalieri era stata superata ieri per la prima volta. Resta relativamente contenuto il numero delle vittime, sono 712.