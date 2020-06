'Uranio Iran arricchito oltre limite'

(ANSA) - VIENNA, 5 GIU - L'Iran ha continuato ad arricchire l'uranio oltre i limiti stabiliti nell'accordo del 2015 con le potenze mondiali, ha reso noto oggi l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). L'accordo ha fissato un limite di 300 kg di uranio arricchito, ma la scorta si è attestata a 1.571,6 kg, secondo un rapporto dell'Aiea visto dall'Afp, che mostra un superamento del limite di quasi otto volte. L'Agenzia ha espresso "seria preoccupazione" per l'incapacità dell'Iran di fornire accesso a due siti che desidera visitare in relazione a possibili materiali e attività non dichiarati.