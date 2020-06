Coronavirus: protesta anti Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 GIU - Centinaia di persone hanno manifestato ieri sera in centro a Tel Aviv contro la legge - voluta dal governo Netanyahu-Gantz e in discussione alla Knesset - che introduce ulteriori misure restrittive nella lotta al coronavirus.

La dimostrazione, convocata dal gruppo 'Black flag', ha contestato al governo - e in particolare al premier Netanyahu - di usare la lotta alla pandemia per una legge che invece serve "ai suoi interessi politici personali". Durante la protesta, hanno riferito i media, sono stati scanditi slogan in larga parte riferiti alle vicende giudiziarie del premier: tra questi, 'Corruzione, frode e abuso di potere', oppure 'Netanyahu sta distruggendo la società israeliana'.

La polizia ha fatto sapere di aver compiuto 12 arresti dopo che i dimostranti hanno bloccato il traffico e le strade vicine.