Abu Mazen, fine accordi con Usa-Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 20 MAG - Abu Mazen ha annunciato la fine degli accordi con Israele e Usa a causa delle intenzioni del primo di voler procedere alle annessioni di parti della Cisgiordania.

"L'Olp e lo Stato di Palestina - ha detto in una riunione della leadership palestinese, confermando precedenti dichiarazioni - si sentono svincolati da oggi da tutti gli accordi e le intese con gli Usa e Israele e da tutti gli obblighi che da essi derivano, compresi quelli di sicurezza". In precedenza Abu Mazen si era espresso in termini analoghi.