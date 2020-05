Scontri Cisgiordania, dimostrante ucciso

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 MAG - Un adolescente palestinese è rimasto ucciso la scorsa notte ad al-Fawar (presso Hebron, Cisgiordania) durante scontri con soldati israeliani impegnati in una retata. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Wafa secondo cui il ragazzo - Zaid Fadel Qaysia - aveva 15 anni ed è stato colpito da un proiettile alla testa.

Fonti militari confermano che ad al-Fawar si sono verificati scontri. Ieri un soldato israeliano era rimasto ucciso in un altro incidente in Cisgiordania.