Coronavirus: Israele,solo 13 contagi 24h

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 MAG - Solo 13 nuovi contagi si sono aggiunti da ieri alla lista dei malati di coronavirus in Israele. Lo ha reso noto il ministero della Sanità israeliano secondo cui finora i casi positivi sono 16.539 e le guarigioni 12.173.

Dei 4.104 malati, 191 sono ancora ricoverati in ospedali mentre gli altri sono isolati in casa o in appositi alberghi messi a disposizione dalle autorità. I decessi sono stati 262.