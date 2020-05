Coronavirus: Iran, 106.220 casi

(ANSA) -- TEHERAN, 9 MAG - Salgono a 106.220 i contagi da coronavirus in Iran, con un aumento di 1.529 casi nelle ultime 24 ore: lo ha detto il portavoce del ministero della Salute di Teheran, Kianoush Jahanpour, precisando che nello stesso arco di tempo ci sono state 48 morti legate al virus, portando il totale a 6.589. Jahanpour ha detto che finora sono 85.064 le persone guarite, mentre 2.696 restano in condizioni critiche. In Iran sono stati condotti finora 573.220 test.