Attacco suicida a Kabul, almeno 3 morti

Almeno tre persone sono morte e 15 sono rimaste ferite in un attacco suicida alla periferia di Kabul, nel primo attentato nella capitale afghana dopo oltre un mese.

Lo ha riferito il ministero dell'Interno.

Un uomo si è fatto esplodere vicino a un avamposto militare, ha reso noto in un comunicato stampa il portavoce del ministero, Tareq Arian, giudicando l'attacco "un crimine commesso dal nemico dell'Afghanistan contro dei civili nel mese di Ramadan".

Secondo una fonte della sicurezza, il bersaglio sarebbe stato una base delle forze speciali. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attentato, ma i talebani hanno fatto sapere tramite il loro portavoce, Zabihullah Mujahid, che indagheranno per scoprire se i loro uomini vi hanno preso parte.

Secondo l'Onu, la violenza in Afghanistan è aumentata a marzo, nonostante la firma - il 29 febbraio scorso a Doha - di uno storico accordo tra gli Stati Uniti e i talebani, ritenuto un primo passo verso un processo di pace.