Coronavirus: Israele, 193 decessi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 APR - I casi positivi di coronavirus in Israele sono saliti oggi a 14.882, mentre i decessi sono stati finora 193. Lo ha reso noto il ministero della Sanità.

Fra i ricoverati 139 versano in condizioni gravi, e di essi 107 sono in rianimazione. Finora 5.685 persone sono guarite.

La città più colpita dalla pandemia resta Gerusalemme con 3.116 contagi, seguita dalla cittadina ortodossa di Bnei Brak (2.635) e da Tel Aviv (492).