Iran: mese di Ramadan inizierà sabato

(ANSA) - ISTANBUL, 23 APR - Il mese sacro islamico di Ramadan avrà inizio in Iran nella giornata di sabato. Lo ha annunciato Alireza Movahhednejad, membro della commissione istituita presso l'ufficio della Guida suprema Ali Khamenei con l'incarico di osservare l'apparizione della luna crescente, da cui dipende l'inizio del mese di digiuno e preghiera per i musulmani. Secondo i gruppi di monitoraggio, la luna nuova verrà osservata nel territorio della Repubblica islamica a partire da questa sera. Un relazione sul monitoraggio lunare verrà fornita come previsto all'ayatollah Khamenei.