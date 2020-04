Petrolio:Rohani, per Iran danni limitati

(ANSA) - TEHERAN, 22 APR - "L'Iran se la caverà meglio di altri Paesi produttori di petrolio dopo il recente calo del prezzo del petrolio, perché la nostra economia non si basa sulle esportazioni di greggio". Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani in una riunione del suo gabinetto, citato dall'Irna.

"In queste circostanze è necessaria una cooperazione" tra i produttori per stabilizzare i prezzi, ha aggiunto il ministro del Petrolio Bijan Zanganeh, invitando tutti a rispettare i tagli alla produzione concordati dai Paesi Opec+.