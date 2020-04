Israele: Lieberman, governo opportunista

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 APR - "Una coalizione di opportunisti che ha perso ogni vergogna". Così il leader nazionalista Avigdor Lieberman ha definito l'intesa tra il premier israeliano Benyamin Netanyahu e Benny Gantz che ha consentito la nascita di governo di emergenza nazionale "Ho letto attentamente l'accordo della coalizione. Non è nulla di più - ha scritto su twitter - che un lavoro di intesa per Gantz e immunità per Netanyahu".

Lieberman - il cui abbandono di Netanyahu nel 2019 innescò la lunga crisi - è stato il king maker delle 3 elezioni israeliane con i suoi 8 seggi. Nel voto dello scorso marzo aveva indicato Gantz come premier ma questi ha poi rotto l'alleanza del centro sinistra ed è andato all'accordo con Netanyahu.