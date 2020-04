Commissario Onu Expo, a Dubai per futuro

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "La presenza Onu a Expo Dubai sarà la piattaforma per plasmare il futuro": la road map per un futuro migliore dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 "non è un segreto, è costituita dall'agenda del 2030 e dai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile". Lo sottolinea il Commissario per la partecipazione Onu a Expo 2020 Dubai, Maher Nasser, in un messaggio all'Italia nella 50ma Giornata Mondiale della Terra per sottolineare l'importanza delle sfide dello sviluppo sostenibile, ancor più evidenti con dalla crisi della pandemia.

Temi che - spiega - saranno al centro della presenza delle Nazioni Unite all'Esposizione Universale. "Questa crisi è la sfida della nostra epoca - ha detto Nasser, ha messo in evidenza le vulnerabilità dei sistemi sanitari con conseguenze socioeconomiche senza precedenti. Ha inoltre esacerbato le disuguaglianze esistenti e evidenziato la necessità che tutti si uniscano per agire in modo solidale. E questo è proprio ciò di cui le Nazioni Unite si occupano: la solidarietà".