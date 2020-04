Siria: raid Israele su milizie iraniane

Postazioni di milizie filo-iraniane sono state colpite nelle ultime ore nella Siria centrale in un raid aereo attribuito a Israele. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco è stato compiuto da velivoli israeliani contro una non meglio precisata base di "milizie iraniane" a est di Homs, nella zona desertica di Palmira. Non si hanno notizie di vittime o di danni materiali.

L'attacco è avvenuto poche ore dopo la visita a Damasco del ministro degli esteri iraniano Javvad Zarif, ricevuto dal presidente siriano Bashar al Assad. Nelle ultime settimane si sono intensificati i raid israeliani, o attribuiti a Israele, nella Siria centrale e meridionale contro postazioni e basi iraniane e di milizie descritte come vicine all'Iran. Ieri sera l'agenzia governativa siriana Sana aveva riferito di un attacco israeliano, affermando che la contraerea aveva risposto al raid abbattendo alcuni missili sparati dai jet.