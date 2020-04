Ordine Malta, progetto best practices Mo

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Quali sono gli effetti della pandemia di Covid 19 nelle aree di conflitto in alcuni Paesi mediorientali dove l'accesso alle cure mediche e alla distribuzione di prodotti sanitari è già limitato? Come sta rispondendo la Palestina a un possibile aumento del numero di casi rilevati e come può prepararsi il sistema sanitario a definire una risposta efficace nonostante le difficili condizioni di vita? Per affrontare queste urgenti questioni il governo del Sovrano Ordine di Malta insieme al think tank londinese Forward Thinking ha lanciato il progetto 'Doctor to Doctor', che consente il collegamento su una piattaforma virtuale di esperti sanitari per condividere le conoscenze e promuovere una migliore comprensione di best practices, protocolli e strategie da adottare per contenere l'infezione da Coronavirus tra la popolazione. Informa l'ordine di Malta in un comunicato.