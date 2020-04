307 positivi nei Territori Palestinesi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 APR - Con 20 nuovi casi è arrivato a 307 il numero delle infezioni da coronavirus nei Territori Palestinesi (Gaza compresa). Lo ha detto il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), secondo cui a questi vanno aggiunti i 95 casi registrati a "Gerusalemme occupata".

Il portavoce del governo Ibrahim Milhem ha poi commentato il tweet dell'ambasciatore americano in Israele David Friedman secondo cui gli Usa si apprestano a donare 5 milioni di dollari all'Anp per far fronte all'infezione. "Non abbiamo contatti con l'amministrazione Trump nè - ha detto - abbiamo ricevuto soldi da questa. Ci sono alcune organizzazioni americane e Chiese che stanno provvedendo per conto loro".