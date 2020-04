Pasqua: Messa al S.Sepolcro Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 APR - Con la tradizionale messa officiata questa mattina nel Santo Sepolcro a Gerusalemme, l'Amministratore Apostolico Pierbattista Pizzaballa ha celebrato la Domenica di Pasqua. La funzione - svoltasi nel luogo santo, chiuso al pubblico per le restrizioni imposte dalla lotta al coronavirus - è stata trasmessa in streaming per i fedeli rimasti a casa. Prima di Piazzaballa a celebrare messa è stato il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. A entrambe le funzioni hanno preso parte sacerdoti nel numero consentito dalle norme previste dal ministero della sanità israeliano. Oggi con la Domenica delle Palme cominciano a Gerusalemme le celebrazioni pasquali delle Chiese Orientali, sfalsate di una settimana in base al calendario giuliano.