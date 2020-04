Coronavirus: in Iran 68 mila casi

(ANSA) - ISTANBUL, 10 APR - Salgono a 68.192 i casi di coronavirus in Iran, con 1.972 contagi confermati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 122, per un totale di 4.232 decessi.

I malati ricoverati in gravi condizioni sono 3.969. I pazienti guariti aumentato a 35.465. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran, precisando che i test effettuati finora sono 242.568.