Iraq:secondo premier incaricato rinuncia

(ANSA) - BEIRUT, 9 APR - Il premier incaricato iracheno Adnan Zurfi ha rinunciato oggi all'incarico che gli aveva assegnato il 7 marzo scorso il presidente Barham Saleh. Lo riferisce l'agenzia irachena Nina. Quest'ultimo ha subito incaricato Mustafa Kazimi, a capo dell'intelligence interna, di provare a formare un nuovo governo. Si prolunga così la crisi istituzionale cominciata alla fine di novembre, quando il premier Adel Abdel Mahdi ha rassegnato le dimissioni a seguito delle prolungate e massicce proteste popolari a Baghdad e nelle città del centro-sud sciita. Il presidente Saleh aveva incaricato, prima di Zurfi, Muhammad Allawi di formare un governo ma anch'egli dopo alcune settimane si era ritirato per le difficoltà di raggiungere un consenso sulle nomine. Kazimi avrà ora 30 giorni di tempo per provare a formare un esecutivo che riceva il sostegno dei partiti di maggioranza in parlamento.