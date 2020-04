In Israele lockdown da stasera a venerdì

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 APR - Il governo israeliano ha approvato oggi le misure di lockdown del paese annunciate ieri dal premier Benyamin Netanyahu. Secondo le disposizioni, tutti gli israeliani non potranno lasciare le città in cui risiedono dalle 19.00 di questa sera (ora locale) fino alle 06.00 di venerdi' mattina. Inoltre - in previsione del Seder, la cena rituale che apre la festività della Pasqua ebraica - non ci si potrà allontanare da casa dalle 15.00 di domani fino alle alle 07.00 di giovedì mattina. Le restrizioni non si applicano a quelle comunità i cui residenti non sono ebrei. Da domenica mattina, 12 aprile, infine sarà obbligatorio indossare fuori casa una mascherina sanitaria o coprirsi bocca e naso con sciarpa o fazzoletto.