Coronavirus: in Iran crisi forse un anno

(ANSA) - ISTANBUL, 2 APR - "Il coronavirus non è qualcosa per la cui totale eliminazione possiamo fissare una data certa.

Potrebbe restare tra noi per i prossimi mesi, o anche fino alla fine dell'anno" persiano, nel marzo 2021. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in una riunione del suo gabinetto, avvisando che la Repubblica islamica dovrà restare vigile a lungo e che le restrizioni dovranno proseguire. A oggi in Iran si registrano 50.468 casi e 3.160 vittime di Covid-19.