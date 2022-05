Ucraina, la diretta della giornata

9.04 - "Purtroppo oggi non possiamo garantire la sicurezza di ogni residente. Ogni angolo dell'Ucraina, ogni città e paese, è minacciato mentre la Russia continua la sua barbara guerra contro il nostro Paese". Lo afferma il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, in un post su Telegram con una sua intervista alla Cnn in cui gli viene chiesto se gli abitanti di Kiev che che hanno lasciato la città possono già tornare a casa. Nell'intervista Klitschko spiega che "senza dubbio" la capitale è per i russi il "principale obiettivo" e si dice "preoccupato" che Putin possa usare armi nucleari.

8.33 - Le truppe russe hanno bombardato per tutta la notte il distretto di Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk, nel sudest dell'Ucraina, usando anche munizioni vietate al fosforo e a grappolo. Lo riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, riporta Ukrinform. "Hanno bombardato tutta la notte", spiega, usando anche le "munizioni vietate al fosforo e a grappolo". Un attacco in mattinata anche su Zelenodolsk, sempre nell'oblast di Dnipropetrovsk, con sistemi lanciarazzi multipli MLRS, spiega Vilkul precisando che un civile è rimasto ucciso e un altro è stato ferito.

5.16 - La Russia è la "minaccia più diretta" all'ordine internazionale a causa della sua invasione dell'Ucraina: lo ha detto a Tokyo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Questo mi porta in Russia. Oggi è la minaccia più diretta all'ordine mondiale con la guerra barbara contro l'Ucraina, ed ha un patto preoccupante con la Cina", ha detto dopo aver incontrato il primo ministro giapponese Fumio Kishida insieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

2.15 - "Siamo la nazione dei migliori difensori": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio videoregistrato alla serata dell'Atlantic Council, che vede tra i premiati il capo del governo italiano Mario Draghi. "Dietro il coraggio e la saggezza del nostro popolo ci sono migliaia di storie vere", ha sottolineato nella sua tradizionale t-shirt verde militare parlando in ucraino (sottotitolato), prima di lodare gli eroi ucraini "morti per difendere anche l'Europa".

1.48 - "L'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione": lo ha proposto il premier Mario Draghi nel suo discorso per il premio dell'Atlantic Council a Washington.

1.33 - Applausi e standing ovation per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla serata dell'Atlantic Council a Washington, dove ha inviato un messaggio videoregistrato in occasione della premiazione del premier Mario Draghi per la sua leadership politica, insieme al ceo di Eni Claudio Descalzi per la sua leadership imprenditoriale.