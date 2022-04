Ucraina, la cronaca della giornata

Ore 7.55 - Tre civili sono rimasti uccisi sotto i bomberdamenti di artiglieria ieri nel villaggio di Kamyanske, nella regione di Zaporizhia. Lo riferisce Ukrinform citando l'amministrazione regionale militare che ne ha dato conto su Telegram."Verso le 2 pm, tre civili sono rimasti uccisi da bombardamenti di artiglieria russa nel villaggio di Kamyanske, nel distretyyo di Vasylivskyi, mentre lavoravano in giardino", si legge nel comunicato cittato da Ukrinform.

Ore 5.07 - L'Ucraina ha fornito all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) un elenco completo delle apparecchiature di cui il Paese afferma di aver bisogno per il funzionamento sicuro e protetto dei suoi impianti nucleari durante l'attuale conflitto con la Russia. Lo ha reso noto in un comunicato il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi.

Ore 4.02 - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si recherà domani (lunedì) in Turchia - mediatore chiave nel conflitto in Ucraina - prima di recarsi a Mosca e a Kiev. Lo rende noto l'Onu.

Ore 3.46 - Novanta cittadini stranieri sono "tenuti in ostaggio dai nazionalisti come scudi umani" in Ucraina. Lo afferma il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di gestione della difesa nazionale russo. "I nazionalisti ucraini continuano a tenere in ostaggio 90 cittadini stranieri di cinque stati come scudi umani", dice Mizintsev citato dall'agenzia russa Tass. Secondo l'ufficiale, 76 navi straniere provenienti da 18 stati continuano ad essere bloccate in sette porti ucraini e non possono prendere il mare "a causa dell'elevata minaccia di bombardamenti e pericolo di mine creata da Kiev".

Ore 1.13 - Mosca afferma che i servizi speciali dell'Ucraina starebbero pianificando un'operazione provocatorio con l'uso di sostanze chimiche nel porto Yuzhny a Odessa, per attribuirne la colpa alle forze armate russe e accusarle di aver preso di mira i civili. Affermazione che Kiev interpreta invece come una minaccia camuffata da avvertimento: sarebbero proprio le forze russe dunque a voler sferrare un attacco chimico sul porto ucraino, secondo il Kyiv Independent.